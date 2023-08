Cameroun: l’histoire de Lock Priso Bell racontée dans «Our Wishes»

La mémoire des héros africains

En 1884, Lock Priso Bell, roi de Hickory Town, l'actuel Bonabéri dans l'arrondissement de Douala Ve, va s'opposer à la signature du traité germano-douala. Le traité sera finalement signé le 12 juillet de la même année par les autres rois douala. Il va par la suite interdire l'installation du drapeau allemand sur son territoire, ce qui va déclencher des affrontements avec l'armée coloniale allemande. Des événements qui font de lui le premier résistant anticolonial camerounais selon plusieurs historiens. L'histoire de Lock Priso Bell constitue l'intrigue de la série Our Wishes du réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo.

Publicité Lire la suite

Un extrait de la bande-annonce de la série Our Wishes. On peut déjà remarquer que Lock Priso, personnage interprété dans la série par Léo Le Roi, un comédien camerounais, était un homme déterminé. Un fervent défenseur de la cause de son peuple, établi à Hickory Town, sur l'autre rive du fleuve Wouri, aujourd'hui appelé Bonabéri. C'est en tout cas le constat fait par Valery Ndongo, célèbre humoriste camerounais après avoir joué dans la série où il interprétait le rôle du Roi Manga Bell, favorable au traité germano-camerounais : « En ayant tourné cette série-là, je suis arrivé à un constat : Manga Bell qui est le père de Douala Manga Bell a été très diplomate et il ne voulait pas aller vers un conflit qui était inévitable avec les Allemands. Par contre, Lock Priso était celui qui était catégorique, il ne voulait pas d'une présence allemande. »

La série de 28 épisodes commence peu avant la signature du traité du germano-douala le 12 juillet 1884. Les rois Bell et Akwa cèdent une partie de leur pouvoir aux colons. Lock Priso Bell, roi de Hickory Town, va s'opposer au traité. Le réalisateur camerounais Jean-Pierre Bekolo a voulu raconter ce qu'il décrit comme le premier acte de résistance anticoloniale au Cameroun : « Le titre de notre série, c'est Our Wishes parce qu'il y a eu une espèce de proposition de traité des chefs camerounais qui eux, avaient proposé ça aux allemands qui évidemment l'ont ignoré. Celui qui était contre le traité, c'est Lock Priso Kum'a Mbappè de Bonabéri. King Bell et King Akwa avaient signé le traité et devenaient de fait les suppos des Allemands. Bien avant toutes les autres figures de la résistance qu'on connaît au Cameroun, Lock Priso est le premier résistant camerounais. »

Lock Priso Bell, premier résistant camerounais ?

Pr Daniel Abwa, chercheur et enseignant des universités, pense qu'il peut être considéré comme tel. Dans son bureau de l'université protestante de Yaoundé, l'auteur de Cameroun, histoire d'un nationalisme 1884-1961 en veut pour preuve, son refus catégorique de voir le drapeau allemand flotter sur son territoire : « Il refuse que le drapeau allemand soit hissé dans sa chefferie, ce qui irrite les Allemands qui viennent quand même négocier avec lui. Il les reçoit, mais pendant qu'ils étaient là, il y a eu des rixes qui ont entraîné la mort d'un Allemand. Et, c'est comme ça qu'ils vont chercher par tous les moyens à obliger Lock Priso à signer et vont utiliser les armes pour bombarder Hickory Town. »

Une capacité de résistance qui, des années plus tard, pourrait avoir inspiré Douala Manga Bell, selon l'historien. Décédé en 1916, en pleine première guerre mondiale, Lock Priso Bell, encore appelé Kum'a Mbappè, fait partie avec beaucoup d'autres résistants des noms qui méritent d'avoir leur place dans le panthéon camerounais : « On doit parler de Lock Priso comme on doit parler de beaucoup de résistants à la conquête allemande, même si cette conquête a finalement eu droit de cité puisque les Allemands ont pris possession du territoire. »

Selon lui, Lock Priso, le vaillant chef de Hickory Town a tracé la voix de la résistance au Cameroun.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne