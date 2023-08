DESSIN

Le regard de Glez sur la mort d'Evgueni Prigojine

Le chef de la milice russe Wagner est mort dans le crash de son avion près de Moscou. Evgueni Prigojine avait déployé ses hommes dans plusieurs pays d'Afrique et notamment au Sahel. Quelles conséquences sa disparition aura-t-elle dans ces pays, au Mali en particulier où la présence et les exactions de Wagner sont documentées par l'ONU et des ONG ? Les juntes sans Prigojine sont-elles plus solides qu'un château de carte ? Le regard du dessinateur Damien Glez.

Le regard de Glez. © Damien Glez / RFI