«The Abbey Bookshop», un îlot de la littérature canadienne au cœur de Paris

Librairies du monde

Passionné de romans, le Canadien Brian Spence ouvre sa librairie The Abbey Bookshop en 1989 qu’il dédie aux ouvrages anglophones, dans le Quartier latin de Paris. Un minuscule havre de paix pour tous ceux à la recherche d’une expérience littéraire authentique qui a su résister aux mutations du monde de l’édition.

« Ce que je préfère, c’est être derrière le comptoir, au contact des gens, et entouré de livres », confie Brian Spence, le fondateur de The Abbey Bookshop, le 21 juin 2023.

Publicité Lire la suite

D’ordinaire, il y aurait peu de raison d’emprunter cette rue exiguë. Peu de commerces, un passage aux airs d’arrière-cour qui, il y a trente ans, était sombre et en décrépitude. Pourtant, dès 10h30 ce mercredi matin, un ballet de passants foule l’allée piétonne. Car l’on ne vient pas rue de la Parcheminerie par hasard. Outre le fait qu’elle se situe à deux pas de la cathédrale Notre-Dame, dans le Ve arrondissement de Paris, elle héberge un arrêt désormais incontournable des guides de voyage, parfait pour les touristes avides de littérature et de découvertes rétro : la librairie canadienne, The Abbey Bookshop.

Au détour des rues bondées du quartier Saint-Germain, un large drapeau canadien flotte sur la devanture, au-dessus des drapeaux français, américains, et aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT+. Ici, « tout le monde est le bienvenu, qui que vous soyez », assure le fondateur de cette petite boutique atypique, Brian Spence, avec un doux sourire.

Un décor de caverne d’Ali Baba

À côté de l’entrée, Charlotte, la jeune stagiaire de 16 ans, dispose des cageots de livres devant des étagères déjà bien remplies. Puis, l’adolescente agence plusieurs tabourets, déplie une table sur laquelle elle arrange deux bouilloires pleines de thé et café, le tout, à disposition des clients.

La devanture de la librairie canadienne arbore plusieurs drapeaux. © Louise Huet / RFI

Le schéma est presque systématiquement le même : les passants s’arrêtent, scrutent rapidement la sélection d’ouvrages à l’extérieur, aperçoivent l’intérieur du bâtiment. Alors, comme aimantés par une force invisible, ils franchissent le pas de la porte. « On a immédiatement envie d’y entrer. On ne trouve plus beaucoup de librairies insolites comme celles-ci ! », commente Anna, touriste étrangère. Une fois dedans, c’est la caverne d’Ali Baba.

Un véritable fantasme de bibliophiles : des livres, à perte de vue. Des étagères bondées de romans en tout genre, du sol jusqu’au plafond, qui coulissent pour laisser place à encore plus d’armoires encombrées. Entre les rangements, des passages étroits permettent tout juste de se faufiler d’une pièce à l’autre. Dans l’air, une douce odeur, un tantinet renfermée, de papier ancien. Ce dédale se poursuit au sous-sol, sous des voûtes parisiennes, qui abritent d’autres interminables piles. Ce décor ravit les clients : « Le lieu en lui-même est très beau. C’est tellement original qu’on a tout de suite envie de prendre plein de photos », poursuit Anna.

Perchée sur une échelle, Charlotte épluche les rayons du haut pour dénicher le roman que cherche un client. La jeune fille travaille ici depuis moins d’un mois. « Pour moi, c’est un lieu magique. J’adore voir tous ces livres dans un espace si restreint. C’est très facile de s’y perdre. Il y a tellement d’ouvrages, tellement de possibilités de tomber sur une pépite, de faire une découverte. C’est le paradis des amateurs de littérature ! », lance-t-elle en descendant l’échelle.

Ici, vous trouverez à peu près n’importe quel ouvrage dans la langue de Shakespeare – 40 000 titres différents – à des prix très variables, neufs ou d’occasion. « Il s’agit surtout de livres que j’aimerais moi-même ou que je sais que d’autres aimeront », affirme le gérant.

Charlotte, jeune stagiaire à The Abbey Bookshop, écume les étagères à la recherche d'un roman précis. © Louise Huet / RFI

Une ambassade du pays de l’érable au cœur de Paris

Cette mine d’or de lettres, Brian Spence l’a fondée en 1989. Le gérant de 69 ans tenait déjà depuis 1981 une librairie de livres d’occasion à Toronto. Plus jeune, il se prend d’intérêt pour la langue, la culture et la musique franco-québécoise. Désirant en apprendre davantage à propos de la France, il se rend pour la première fois à Paris en 1973. « J’ai découvert qu’il y avait une multitude de librairies internationales, mais aucune spécialisée sur la littérature franco-canadienne », confie-t-il, dans son élégant costume blanc en lin, attablé devant son magasin.

C’est décidé, Brian ouvrira la sienne. Après un an de recherches infructueuses en quête du local idéal, l'homme alors âgé de 35 ans pose enfin ses valises au 29 rue de la Parcheminerie. Il ne saura que plus tard que cette rue fut pendant des siècles le foyer de l’industrie du livre : c’est ici que les scribes venaient récupérer du parchemin et du matériel, d’où le nom de cette allée.

À l’époque, un commerçant lui décrit le lieu comme « trop petit, mal placé ». « Je n’ai pas besoin de beaucoup. Et ce sont les clients qui viendront me trouver », lui rétorque alors Brian, conquis par la beauté de la façade pittoresque. Ce dernier importe des caisses entières de livres dont il dispose déjà dans sa librairie à Toronto. Dès le départ, il vend fictions anglaises et franco-canadiennes, non-fictions, classiques, livres rares, bandes dessinées, livres d’art…

Infuser son héritage canadien et québécois

Cinq ans après l’ouverture, la librairie a un tel succès que Brian décide de fermer sa boutique à Toronto et de se consacrer pleinement à son commerce parisien. Comment expliquer une telle expansion ? « Le début des années 90 était une période où le Canada recrutait des migrants en masse, en moyenne 20 000 par an, alors que la France était en période de récession économique. Donc beaucoup de Français venaient ici pour obtenir des informations sur la candidature aux visas et l’immigration au Canada », rapporte-t-il. Chaque semaine, The Abbey Bookshop vendait plus de 3000 exemplaires du journal de Montréal, qui référençait des petites annonces d’emplois.

Les armoires pleines à craquer de livres donnent à la librairie des airs de bazar. © Louise Huet / RFI

Devenue librairie de référence en termes de littérature franco-canadienne, elle demeure pendant plusieurs années le point de convergence de nombreux écrivains du pays de l'érable.

La période de 1970 à 1990 a été l’une des plus fructueuses en matière de littérature canadienne. Si autant d’écrivains ont animé des événements à The Abbey Bookshop, c’est en grande partie grâce au gouvernement canadien, pour qui il était essentiel de promouvoir ses romanciers.

Aujourd’hui, le magasin reçoit moins de clients et d’auteurs spécifiquement québécois ou canadiens, mais promeut toujours autant la culture d’origine de Brian. « Cette librairie, c’est une maison pour les étrangers, les Canadiens et les Français qui apprécient le fait d’explorer d’autres cultures », indique-t-il avec fierté. En 1993, le gérant fonde également le club canadien de Paris, qui propose des activités autour de sa librairie, mais aussi des événements extérieurs ou des randonnées. Le 1er juillet dernier, Brian Spence a célébré les 34 ans de sa petite boutique, à l’occasion de la fête nationale canadienne, avec le soutien de l’association d’anciens élèves de l’université de McGill, à Montréal.

Un « monument » préservé des tourbillons du temps

Comme en témoigne les commentaires et les avis des clients, The Abbey Bookshop est devenu une sorte d'institution à Paris, un « monument » en matière de livres anglophones. Si ce petit bijou de littérature séduit autant, c’est peut-être parce que la boutique est à l’image de son gérant : agréable, chaleureuse, calme, pleine d’histoire. Humaine. « J’ai imaginé ma librairie idéale. Je voulais un lieu où les gens se sentent à l’aise, heureux. Je pense que si elle intrigue autant, c’est grâce à l’organisation de l’espace, à l’atmosphère qu’on essaie d’infuser. Et l’intérieur de la boutique peut donner la sensation d’être chez soi. »

Entre deux explications, Brian est interrompu par une farandole d’habitués. Pendant ce temps, des clients sirotent un thé, en feuilletant quelques romans à côté de la porte. « Ce que j’apprécie particulièrement, c’est le charme et la personnalité de cet endroit », avance Mario, touriste italien, découvrant le commerce pour la première fois.

L'escalier mène au sous-sol, et à encore plus d'ouvrages. © Louise Huet / RFI

Récemment, The Abbey Bookshop a aussi pris en popularité grâce aux réseaux sociaux.

Je n’aurais pas pensé que les librairies deviendraient un jour une espèce en danger, et donc dans le même temps, des objets de dévotion pour les amoureux de littérature. J’ai été surpris de voir le besoin qu’avaient les gens de savoir qu’une librairie de ce type existe. - Brian Spence

Car The Abbey Bookshop a tenu face au temps. Elle a su s’adapter et résister à l’arrivée d’internet, l’apparition d’Amazon, des e-books, des grands distributeurs de livres. Mais ça, c’est en partie parce que l’essence de ce lieu ne s’est jamais perdue. « Ça me fait penser à ce que Notre-Dame représente pour beaucoup de personnes : une impression d’antiquité, l’aperçu d’une forme d’éternité, qui parle aux gens aujourd’hui. J’espère que c’est ce que les librairies peuvent faire pour le public : leur donner le sentiment d’un endroit permanent, infini », abonde Brian Spence, le regard songeur.

Pour créer ce petit cocon hors du temps, le sexagénaire s’est inspiré d’une autre librairie nord-américaine qu’il admire, juste au coin de la rue, la très célèbre Shakespeare and Company - longtemps le centre névralgique de l’intelligentsia anglophile à Paris. Et à l’image de son ami George Whitman, son fondateur décédé en 2011, Brian Spence espère aussi s’occuper de sa librairie jusqu’à la fin de ses jours, et finir sa vie entre ses murs.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne