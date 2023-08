Allemagne: enquête abandonnée contre le chanteur de Rammstein, accusé d'agressions sexuelles

Le chanteur de Rammstein échappe aux poursuites judiciaires. Till Lindemann était accusé par plusieurs groupies d'agressions sexuelles. Mais le parquet de Berlin qui avait ouvert mi-juin une enquête contre la star, vient de classer l'affaire sans suites. Selon la justice allemande, « l’évaluation des preuves disponibles et l’audition des témoins n’ont pas permis d’établir que l’accusé a eu des rapports sexuels non consentis avec des femmes », écrit le parquet de Berlin.

Publicité Lire la suite

L'affaire défraye la chronique depuis des mois en Europe et fait plus de bruit qu’un concert de metal. Rammstein est l’un des groupes parmi les plus populaires de heavy metal. Une jeune Irlandaise de 24 ans a d'abord accusé Till Lindemann de l'avoir droguée et agressée sexuellement après un concert en Lituanie. Par la suite, une dizaine de jeunes femmes ont raconté à des proches et à des journalistes des faits similaires.

À lire aussiLe chanteur du groupe allemand Rammstein accusé d'être au cœur d’un système de prédation sexuelle

Les victimes étaient repérées dans le public, filmées et photographiées pour que le chanteur de soixante ans puisse faire son choix. Conviées en coulisses, certaines auraient ensuite été droguées et abusées. Seulement, les plaintes déposées l'ont été par des personnes tierces et non par les victimes présumées que la justice allemande n'a pas pu entendre. Seule exception, une influenceuse qui a accepté de parler aux enquêteurs. Mais ceux-ci ont jugé ses déclarations trop vagues.

« Les soirées de Till n'ont rien à voir avec nos afters »

Elle n'a pas pu décrire d'incidents pénalement répréhensibles, écrivent les juges pour justifier le classement sans suite de l'affaire. Reste qu'en juin dernier, le batteur du groupe Rammstein se désolidarisait du chanteur. « Les soirées de Till, écrivait Christoph Schneider sur les réseaux sociaux, n'ont rien à voir avec nos afters ».

L'enquête contre la manager de la tournée, qui avait été accusée d'amener des jeunes femmes dans les coulisses lors de concerts, a également été abandonnée. Le cabinet d'avocat représentant Lindemann, Schertz Bergmann, s'est félicité de l'abandon « rapide » de l'enquête, il a promis d'agir au civil contre les « rapports de suspicion illégaux » contre le chanteur.

Les allégations, qui avaient démarré au printemps dernier en pleine tournée européenne du groupe avaient suscité un tollé. Elles avaient provoqué des manifestations de protestations avant les concerts du groupe dans plusieurs pays, ainsi que l'annulation de fêtes d'après-spectacle lors de concerts en Allemagne. Rammstein est connu pour ses spectaculaires performances sur scène à grand renfort de pyrotechnie et pour son goût de la provocation.

(Et avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne