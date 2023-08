Le street artiste «Seth se la joue» au Musée en herbe à Paris

Les œuvres du « street artist » français Julien Malland, dit Seth, sont présentées pour la première fois au Musée en herbe à Paris, un musée dédié aux enfants. On y retrouve son goût du jeu, ses décors immersifs, ses voyages et ses enfants pleins d’humours qui caractérisent son art.

Publicité Lire la suite

Quoi de mieux que le Musée en herbe, lieu d'éveil culturel des jeunes, pour exposer les enfants colorés dessinés par Seth ? À 50 ans, l'artiste de rue parisien est connu pour remettre de la couleur et un peu d’innocence sur les murs du monde entier.

La première fois en 2003, à la suite d'un licenciement, il part sillonner la planète, calmer le jeu là où règne le chaos. À Rio d’abord, en plein cœur d’une favela. Au milieu de voitures en flammes et de tirs nourris d’armes à feu, il dessine des personnages hilares et souriants, témoins poétiques de l’absurdité de nos sociétés, selon l’artiste.

Engagement

Mais derrière cette naïveté se cachent parfois de réels messages. En février 2022, la Russie venait d’envahir l’Ukraine. Sur un mur de la Butte-aux-Cailles, à Paris, il représente une fillette sans visage. Robe rose, couronne de fleurs sur la tête, elle brandit un drapeau ukrainien et marche sur des tanks. Sa fresque était devenue virale.

Et c’est ce mélange, entre engagement et art contemplatif, que propose l’exposition parisienne. Sculptures, jeux de lumière, installations innovantes, et des œuvres inédites qui rappellent les voyages de Seth aux quatre coins de la planète. Du Mexique au Sénégal en passant par Madagascar et l'Afrique du Sud. Mais toujours avec son irrésistible obsession de voir le monde à hauteur d'enfant et de les faire sourire.

À lire aussiBénin: le street art sur les murs de Cotonou

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne