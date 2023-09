«La Libreria», l’un des lieux où s’invente la culture italienne à Paris

Librairies du monde

Florence Rault a ouvert La Libreria en 2006, rue du Faubourg-Poissonnière, à Paris. Andrea De Ritis l’a rejoint deux ans plus tard. Depuis lors, les plus grands noms de la culture italienne sont passés par ce lieu qui, sur quelques dizaines de mètres carrés, fait aussi librairie de quartier.

« Cela fait dix-sept ans maintenant, je n’ai pas vu le temps passer », sourit Florence Rault. Celle qui était partie en Italie par amour, est revenue à Paris au début des années 2000 pour y refaire sa vie avec son nouveau compagnon. Traductrice, elle avait dans ses bagages une parfaite connaissance de l’italien, une langue apprise dans le quotidien de la vie et la fréquentation des livres, et l’envie au départ d’évoluer dans le cinéma. Et c’est donc un peu au hasard qu’elle s’est retrouvée à gérer une petite librairie-café du quartier Saint-Paul, où l’on ne vendait que des livres en italien.

La proposition était pointue et la rue peu passante. Le propriétaire a fini par plier bagage. Qu’à cela ne tienne, Florence, désormais convaincue d’avoir trouvé sa voie, cherche un autre lieu, et finit par repérer une enseigne à deux pas du métro Poissonnière, dans un quartier qui, par ailleurs, n’a pas d’autre enseigne dédiée au livre. Le lieu est exigu, mais possède un sous-sol. Plutôt que de le transformer en réserve, elle en fait la partie réservée aux ouvrages en italien, proposant au rez-de-chaussée un choix plus général comme on en trouve dans les bonnes librairies de quartier.

De la traduction à la librairie, la transmission des cultures

La recette prend. Très vite, le lieu devient un point de rendez-vous pour les lecteurs du IXe arrondissement de Paris, charmés aussi par l’empathie d’une libraire à l’oreille bienveillante et attentive. Quelque temps plus tard, elle s’associe avec Andrea de Ritis, lui aussi traducteur, un ami rencontré durant ses années italiennes, débarqué depuis à Paris pour raisons familiales et à la recherche d’un emploi stable. « J’ai longtemps fait des doubles journées, se souvient celui-ci. Maintenant, je traduis toujours, mais moins régulièrement, essentiellement pour Internazionale, un hebdomadaire italien inspiré de Courrier international. »

Ensemble, ils constituent le noyau dur, indéfectible, de la Libreria. Au sous-sol, loin des bruits et de l’agitation de la ville, ils multiplient les rencontres dédiées à la littérature italienne. Tous les grands noms du roman, du théâtre ou de la poésie y passent, d’Erri de Luca à Valerio Magrelli et Marcello Fois. « Lors de la venue de Claudio Magris, se souvient Florence, il y avait tellement de monde, jusque sur le trottoir, les gens s’étaient assis dans les escaliers, et j’ai eu peur un instant qu’il s’effondre. »

Dans le quartier, durant l’entre-deux-guerres, du côté de la rue du Faubourg-Saint-Denis, se retrouvait une partie de l’intelligentsia italienne antifasciste, ceux que Mussolini nommait ironiquement les fuorusciti, littéralement les « sortis dehors ». Si la Libreria n’a rien d’un club politique, elle a assurément l’esprit d’un lieu alternatif où l’on fait de grandes choses sans se prendre au sérieux. Elle est ainsi devenue un point de passage incontournable, comme peut l’être, sur l’autre rive, le prestigieux Institut culturel italien, rue de Varennes.

La culture italienne à Paris

Sur le mur, au-dessus de l’escalier qui mène au sous-sol, derrière la caisse et dans quelques recoins entre plafond et bibliothèques, demeurent des espaces libres, assez pour y accrocher à l’occasion tableaux et photographies. Sans se changer pour autant en galerie, la Libreria est devenue, à l’occasion, un lieu prisé des artistes cisalpins, pour qui Paris demeure une ville à conquérir, l’un des grands carrefours de la culture européenne. La communauté italienne – 57 000 personnes, dont 4 000 étudiants – représente la troisième population européenne présente en Île-de-France, loin derrière la communauté portugaise, mais à peu près équivalente à la communauté roumaine. Elle est surtout de plus en plus diplômée, offrant un large vivier pour les activités culturelles (cinéma, théâtre, librairie, etc.) en langue originale.

S’ajoute à cela un net regain auprès des étudiants, en particulier d’histoire de l’art, pour la langue de Dante Alighieri. « L’italien est loin derrière l’anglais, mais peu après l’espagnol, l’une des sections les plus plébiscitées du département des langues à Paris I », explique par exemple Isabel Violante, maîtresse de conférences. Le développement des filières Erasmus y est aussi pour quelque chose. Un semestre ou une année d’études en Italie restent le rêve de nombreux étudiants. Pour toutes ces raisons, la vie culturelle italienne à Paris est particulièrement riche, avec ses médias – L’Italie à Paris, Altritaliani –, ses associations – Polimnia, l’Anpi, Anteprima –, pour n’en citer que quelques-uns.

La Libreria est donc aussi présente hors les murs, à l’Institut culturel italien de Paris, par exemple, mais aussi cette année à la Fête du livre de Paris, en partenariat avec le festival de littérature et culture italiennes Italissimo, pour la programmation « Passions italiennes ». Dans le cadre de la librairie, toutes les présentations sont bilingues, donc accessibles aux non italophones. Les suivre permet à la fois de découvrir le meilleur de la culture italienne, mais aussi d’entendre et, pourquoi pas, de parler régulièrement la langue du « Bel Paese ».

