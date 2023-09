Mostra de Venise: «Le Palace», du controversé Roman Polanski, peine à convaincre

La 80e édition de la Mostra de Venise se tient jusqu'au 9 septembre. Samedi 2 septembre, le point fort fut la projection hors compétition du film Le Palace, le nouveau long-métrage de Roman Polanski. Le réalisateur, âgé de 90 ans, n'a pas fait le déplacement, mais la seule présence de son long métrage faisait l'événement, en raison des nouvelles accusations d'agressions sexuelles dont fait l'objet le cinéaste. Avec Le Palace, il livre une satire sur le monde des ultra-riches.

avec notre envoyée spéciale à Venise, Sophie Torlotin

Le Palace a-t-il été sélectionné à la Mostra de Venise pour ses qualités esthétiques ou pour le nom de son très controversé réalisateur ? Le directeur du grand festival international de cinéma, Alberto Barbera, assure l'avoir choisi en conscience : « C’est un grand maître de l’histoire du cinéma. Il faut distinguer l’homme du cinéaste. C’est le cas de Roman Polanski. Moi, je ne suis pas un juge, je suis un critique et je dois juger de la qualité d’un film. »

Après avoir vu Le Palace, on s'interroge néanmoins : comment peut-on trouver des atouts artistiques à cette satire usée et outrée sur le monde des ultra-riches ? L'action se déroule le soir du passage à l'an 2000, dans un hôtel de luxe en Suisse où se côtoient des oligarques russes, des milliardaires capricieux, une cliente nymphomane ou un escroc. À part Fanny Ardant et Mickey Rourke, les acteurs sont inconnus. La photographie laide, les dialogues ineptes et les blagues scatologiques contribuent à faire de ce film un ratage.

Le producteur italien, Luca Barbareschi, s'étonne d'avoir eu du mal à financer ce film : « Je ne comprends pas pourquoi toutes les plateformes comme Paramount, Amazon, StudioCanal ou Netflix passent les films de Polanski tous les jours et font des millions avec, et pourquoi on ne pourrait pas produire un nouveau film de Roman Polanski. »

Le Palace est assuré de sortir en salle en Italie, en Espagne, en Israël et en Belgique. Mais il n'a pas encore de distributeur en France et aux États-Unis.

