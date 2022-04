Cyclisme: Amy Pieters a repris conscience quatre mois après sa chute

La Haye (AFP) – La cycliste néerlandaise Amy Pieters a repris conscience quatre mois après été victime d'une chute à l'entraînement, a indiqué jeudi son équipe Team SD Worx.

"L'état d'Amy Pieters a évolué. Elle est désormais consciente. Cela signifie qu'elle peut légèrement communiquer, de manière non verbale. Amy reconnaît les gens, comprend ce qui se dit et est capable d'effectuer de plus en plus de tâches", a précisé l'équipe.

"Les médecins ne peuvent pas encore dire quels seront les séquelles résiduelles et les capacités restantes d'Amy Pieters à la suite de la lésion cérébrale", poursuit le communiqué.

La cycliste, âgée de 30 ans, est tombée fin décembre lors d'un stage d'entraînement à Calpe, près d'Alicante en Espagne. Elle a perdu connaissance et a subi de graves lésions cérébrales.

Après une première opération à l'hôpital d'Alicante, elle est restée dans le coma pendant une longue période avant d'être transportée le 6 janvier vers un hôpital aux Pays-Bas.

Depuis la mi-février, elle suit un programme de rééducation neurologique dans une institution spécialisée.

Spécialiste de la piste, Pieters a notamment été championne du monde de course à l'américaine à trois reprises (2019, 2020, 2021) avec sa compatriote Kirsten Wild et championne d'Europe sur route en 2019.

