Dakar-2022: Al-Attiyah (auto) et Sanders (moto) remportent le prologue, un concurrent blessé par une explosion

Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel lors du prologue du Dakar entre Jeddah et Hail, en Arabie saoudite, le 1er janvier 2022 FRANCK FIFE AFP

Hail (Arabie saoudite) (AFP) – Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota), en auto, et l'Australien Daniel Sanders (KTM), en moto, ont remporté samedi entre Jeddah et Ha'il en Arabie Saoudite le prologue du Dakar-2022, marqué par l'explosion deux jours plus tôt d'une voiture d'assistance.