Dakar-2022: Al-Attiyah et Barreda, les récidivistes

Ryad (AFP) – Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), en catégorie auto, et l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda), en moto, ont remporté mercredi la 4e étape du Dakar-2022, entre Qaisumah et Ryad.

Toujours leader du classement général, Al-Attiyah, triple vainqueur du Dakar (2011, 2015, 2019), s'est imposé suite à une pénalité infligée, après l'arrivée, au Saoudien Yazeed Al Rajhi (Toyota).

Il a ajouté 25 secondes à son avance au général sur le Français Sébastien Loeb (Prodrive), 2e de cette étape devant l'Espagnol Carlos Sainz qui avait gagné l'étape de mardi dans son buggy Audi hybride.

Loeb est toujours dauphin du général, mais pointe à 38 minutes d'al-Attiyah, suite à ses problèmes mécaniques de mardi, quand il avait fini la 3e étape avec deux roues motrices seulement. Il est désormais suivi par le héros du jour, Al Rajhi, malgré sa pénalité de deux minutes pour excès de vitesse.

Le Saoudien est revenu à 49 minutes du leader qatari, avec deux secondes d'avance seulement sur le Sud-Africain Giniel de Villiers, également dans une Toyota. Une quatrième Toyota complète le Top 5 provisoire, celle de l'Argentin Lucio Alvarez, engagée par le Team Overdrive, à 54 minutes d'al-Attiyah.

C'est la 44e victoire du Qatarien dans une étape du Dakar (contre 40 pour Sainz), la troisième depuis le départ, après le prologue et celle de dimanche. Elle confirme son statut de grand favori pour un 4e triomphe, au terme de ce qui était la spéciale la plus longue de cette 44e édition.

Une spéciale pas facile, dans laquelle deux têtes d'affiche, l'Espagnol Nani Roma, vainqueur en moto (2004) puis en auto (2014), et le Français Guerlain Chicherit, ancien champion de freeride (ski), se sont retrouvés sur le toit, mais sans conséquence pour la santé des pilotes.

Deux victoires en trois jours

Du côté des motos, l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) a lui aussi récidivé, comme Al-Attiyah, en remportant sa deuxième étape de l'année, puisqu'il s'était déjà imposé lundi.

Le motard espagnol a toujours remporté au moins une étape du Dakar à chaque édition depuis 2012, et même deux depuis 2020. Il a devancé cette fois le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), 2e en 2020, et les deux Sherco du Portugais Rui Gonçalves et de l'Espagnol Lorenzo Santolino.

Au classement général, l'Anglais Sam Sunderland (KTM) conserve la tête avec trois minutes d'avance sur l'Autrichien Matthias Walkner (KTM), vainqueur en 2018 et 8e de cette étape. Barreda Bort remonte à la 6e place.

Le podium provisoire est toujours complété par le Français Adrien Van Beveren (Yamaha), désormais relégué à 4 minutes 54 secondes de Sunderland après avoir pris la 12e place de cette 4e étape, à un quart d'heure de l'Espagnol.

Deux boucles sont prévues jeudi et vendredi autour de Ryad, soit encore 421 km et 348 km de spéciales, avant un jour de repos mérité samedi dans la capitale du royaume, indispensable pour bien préparer la deuxième semaine.

