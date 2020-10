Le rial iranien poursuit un peu plus sa dégringolade face au dollars

La monnaie iranienne a poursuivi sa chute avec une accélération au cours des derniers jours, ce qui provoque une très forte hausse de l'inflation et des prix.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Le rial iranien a encore baissé ce dimanche 11 octobre face au dollar, ce qui a poussé le gouvernement a prendre des mesures pour empêcher la chute de la monnaie. Cinquante millions de dollars seront injectés quotidiennement dans le marché pour contrôler cette situation.

Pour Hassan, un retraité de 70 ans, cette situation est devenue une très grande source d'inquiétude. « L'effet est très grand. Lorsqu'on veut acheter quelque chose, le prix change chaque jour. On ne peut faire aucune planification. On est dans l'expectative. On ne peut rien faire et on reste sans pouvoir faire quoi que ce soit », déplore-t-il.

La dévalorisation de la monnaie iranienne est aussi une source d'inquiétude pour Payam, un cadre d'une cinquantaine d'années. « On a précisément le sentiment que la monnaie perd de sa valeur chaque jour, les prix augmentent, et qu'il vaut mieux acheter des biens plutôt que garder du rial qui perd chaque jour de sa valeur ».

Beaucoup d'Iraniens souhaitent une victoire de Joe Biden aux élections américaines dans trois semaines, espérant un changement de la politique américaine face à l'Iran et un renforcement de la valeur de la monnaie iranienne face au dollar.

