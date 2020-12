Football: le PSG s’incline face à Lyon et perd Neymar sur blessure

L’Olympique lyonnais s’est imposé sur la pelouse du Paris Saint-Germain, ce dimanche 13 décembre en clôture de la 14e journée de Ligue 1 (0-1). Au classement, l’OL dépasse le PSG qui a perdu Neymar sur blessure.

Publicité Lire la suite

On pouvait difficilement envisager pire soirée pour les Parisiens. Une défaite face à Lyon qui les éjecte de leur fauteuil de leaders, à laquelle s'ajoute une blessure à la cheville pour Neymar, sorti en pleure après un tacle de Thiago Mendes. La note est très salée.

Pour les Lyonnais en revanche, la soirée est parfaite. Grâce à ce cinquième succès d’affilée, ils partagent la tête de la Ligue 1 avec Lille après treize années sans gagner en Ligue 1, au Parc des Princes. Le téléspectateur lui, se serait bien passé d’un choc aussi pauvre.

Lyon efficace

Après une première alerte sur leur but signée Florenzi (7e), les Lyonnais parviennent à faire déjouer des Parisiens sans idée, grâce à un pressing haut et très peu d’espace entre leurs lignes. Cela donne une première demi-heure très équilibrée mais bien terne. Il faut attendre la 34e minute pour frissonner avec une frappe non cadrée de Tino Kadewere. L’attaquant de l’OL se rattrape dans la foulée en profitant d’une récupération haute de Karl Toko Ekambi qui le sert sur le côté droit. Le Zimbabwéen trompe alors Navas d’une frappe croisée du droit pour inscrire son cinquième but cette saison (1-0, 35e).

3 – Lyon compte 3 joueurs à au moins 5 buts en Ligue 1 cette saison (Toko Ekambi, Depay, Kadewere), plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats en 2020/21. Trio🦁🦁🦁. #PSGOL pic.twitter.com/RzJxzABNS6 — OptaJean (@OptaJean) December 13, 2020

Cette ouverture du score, pas illogique, réveille en douceur le PSG qui se procure sa deuxième occasion par l’intermédiaire d’Alessandro Florenzi, encore lui : à la réception d’un centre au second poteau, le latéral droit italien reprend de volée, mais Anthony Lopes s’interpose (43e). Paris, qui semblait aller mieux avec trois victoires probantes contre Manchester United, Montpellier et Başakşehir, retombe dans ses travers.

Paris sans génie

Menés, les Parisiens ne parviennent pourtant pas à mettre du rythme au retour des vestiaires. L’entrée à l’heure de jeu de Kylian Mbappé à la place d’Angel Di Maria ne change rien. On est même plus proche du 2-0 avec une demi-volée de Lucas Paqueta qui oblige Keylor Navas à s’employer (67e).

Paris s’agace. Le verrou lyonnais ne saute pas, mais Thiago Mendes dégoupille dans les arrêts de jeu. Son tacle non maitrisé entraine la blessure de Neymar dont la cheville gauche reste bloquée. En pleure, le numéro 10 parisien est contraint de sortir sur civière. Sa blessure semble sérieuse. Il pourrait être indisponible plusieurs semaines. Après les joies de la qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions cette semaine, Paris tombe de haut.

Le Parisien Neymar touché à la cheville gauche face à Lyon, le 13 décembre 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne