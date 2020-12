Mondial 2023 de rugby: la France face à la Nouvelle-Zélande au 1er tour

La France, pays hôte de la Coupe du monde 2023 de rugby à XV, sera confrontée à la Nouvelle-Zélande dès la phase de groupes, selon le tirage au sort effectué ce 14 décembre 2020 à Paris. En quarts de finale, l'équipe qui finira 2e de ce groupe A pourrait avoir à affronter les champions du monde sortants, les Sud-Africains, qui apparaissent favoris d'un groupe B dans lequel ils affronteront notamment l'Irlande et l'Ecosse.

Publicité Lire la suite

La France, qui accueillera la prochaine Coupe du monde de rugby à XV (8 septembre au 21 octobre 2023), n’a pas été épargnée par le tirage au sort de la phase finale qui s’est déroulé ce 14 décembre 2020 à Paris.

Les Français, placés dans le groupe A, joueront contre les redoutables Néo-Zélandais et des Italiens qu’ils affrontent chaque année en Tournoi des Six Nations. Une sélection américaine encore à définir et la sélection africaine qui remportera la Rugby Africa Cup 2022 (la CAN de rugby à XV) complètent le tableau.

L’ombre des champions du monde sud-africains

Sur le papier, les Bleus - qui courent toujours après une victoire en Coupe du monde - semblent armés pour franchir ce premier tour. Problème toutefois : l’équipe classée 2e de ce groupe A pourrait avoir à affronter la 1ère du groupe B en quarts de finale. Un groupe B qui comporte notamment l’Afrique du Sud, championne du monde en titre. Mais aussi l’Irlande et l’Écosse, sans compter une autre sélection européenne et une nation d’Asie ou d’Océanie.

Le groupe D s’annonce, lui, très homogène, avec notamment l’Angleterre, le Japon et l’Argentine. Quant au groupe C, avec le Pays de Galles, l’Australie et les Fiji (plus une sélection européenne) il sera rejoint par le vainqueur d’un tournoi international de repêchage. Un tournoi auquel le finaliste malheureux de la future Coupe d’Afrique des nations 2022 prendra part.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne