Procès des attentats de janvier 2015: Ali Riza Polat, reconnu coupable de complicité d’assassinat et condamné à 30 ans de prison

Dessin représentant les quatorze accusés et leurs avocats, le premier jour du procès des attentats de janvier 2015. BENOIT PEYRUCQ / AFP

La cour d'assises spéciale de Paris, a rendu son verdict dans le procès des attentats de janvier 2015. Quatorze personnes étaient jugées pour avoir apporté un soutien aux frères Kouachi et Amédy Coulibaly dans les faits survenus dans les locaux de Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher. La cour a écarté la qualification terroriste pour six des onze accusés présents et reconnu Ali Riza Polat coupable de complicité d’assassinat. Les peines vont de 5 ans à la perpétuité.