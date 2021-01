Le Kazakhstan abolit la peine de mort

Le Kazakhstan a aboli la peine de mort, a indiqué samedi 2 janvier la présidence. Depuis 2003, le pays avait déjà mis en place un moratoire sur les exécutions. Aujourd’hui, en ex-URSS, seule la Biélorussie continue d'appliquer régulièrement la peine de mort.

L'annonce a été faite sur le site de la présidence du Kazakhstan. Le décret a été signé par le président Kassym-Jomart Tokaïev, rapporte l'AFP. La peine de mort n'était de fait plus appliquée dans le pays depuis 2003, mais les tribunaux continuaient à prononcer des peines capitales.

Parmi les derniers condamnés à mort, l'un des auteurs d'une attaque en juin 2016 à Almaty durant laquelle 8 policiers et deux civils avaient été tués.

Avec la signature par le président Tokaïev de ce texte, déjà ratifié l’an dernier par le Parlement, les condamnations à mort sont converties en peine à perpétuité - c’est le cas de Ruslan Kulekbayev, qui avait tué en 2016 huit policiers et deux civils. Le Kazakhstan ne prononçait plus de peine de mort depuis 2004, mais, dans ce cas précis, avait fait une exception.

Car si les exécutions étaient suspendues depuis le début des années 2000, les tribunaux pouvaient encore prononcer des condamnations à mort en cas de crimes exceptionnels, relevant selon eux du terrorisme. Aujourd’hui en ex-URSS, seul le Bélarus continue d'appliquer régulièrement la peine de mort.

Chine, Iran, Arabie Saoudite, Irak et Égypte

En 2020, en plus du Kazakhstan, le Tchad, la Guinée, et aux États-Unis, l’État du Colorado, ont inscrit l’interdiction de la peine de mort dans leur constitution. L’Arabie saoudite l’a, elle, interdite pour les accusés mineurs au moment des faits. L’an dernier, Amnesty International recensait pour l’année 2019 au moins 657 exécutions dans le monde - le chiffre le plus bas de la décennie.

Des exécutions concentrées à 86% dans quatre pays : l’Iran, l’Arabie saoudite, l’Irak et l’Égypte. Mais l’ONG estime que c’est en Chine qu’ont été exécutées le plus de personnes en 2019, certainement des milliers, mais il est impossible d’obtenir des chiffres précis car ces données sont classées secret d’État par Pékin.

