Avec leurs deux victoires en Géorgie, les démocrates remportent le contrôle du Sénat

Selon les chaînes ABC, CBS et NBC, les démocrates se sont assurés ce mercredi du contrôle du Sénat américain après la victoire de Jon Ossoff face au républicain David Perdue dans la deuxième sénatoriale cruciale de Géorgie.

Après Raphael Warnock, le démocrate Jon Ossoff a remporté ce mercredi la deuxième sénatoriale cruciale de Géorgie face au républicain David Perdue. Ces deux résultats offrent ainsi au camp démocrate le contrôle du Sénat. Celui de la Chambre des représentants étant déjà acquis, le président élu Joe Biden va pouvoir imprimer sa politique de façon plus profonde et efficace.

Les démocrates auront 50 sièges au Sénat, comme les républicains. Mais comme le prévoit la Constitution, la future vice-présidente Kamala Harris aura le pouvoir de départager les votes, et donc de faire pencher la balance du côté démocrate.

Jon Ossoff, âgé de 33 ans, a remporté la deuxième sénatoriale avec une avance de près de 25 000 voix, soit une marge de 0,56%, sur 98% des bulletins dépouillés, selon NBC et ABC. Plus tôt dans la journée de mercredi, avant les incidents au Capitole, Joe Biden avait annoncé avoir appelé Jon Ossoff et le pasteur Raphael Warnock pour les féliciter et rendre hommage aux électeurs de Géorgie, qui ont selon lui « livré un message retentissant ».

