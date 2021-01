Covid-19: le couvre-feu à 18h généralisé en France métropolitaine à partir de samedi

Le Premier ministre français Jean Castex à Paris le 14 janvier 2021. AFP - THOMAS COEX

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Premier ministre français a annoncé ce jeudi 14 janvier l’instauration d’un couvre-feu sur tout le territoire à 18h à partir de samedi et pour au moins 15 jours lors de son point presse sur la situation sanitaire dans le pays. Les autorités espèrent ainsi mieux maîtriser l’épidémie de Covid-19 et éviter une diffusion rapide des variants anglais et sud-africains.