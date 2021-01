France: nombre de naissances et espérance de vie en berne en 2020

Un père et une mère regardent leur nouveau-né à la maternité de l'hôpital des Diaconesses à Paris, le 17 novembre 2020.

Le nombre de naissances en France, l'année dernière, a atteint un plus bas depuis 1945, avec 740 000 bébés ayant vu le jour, et l'épidémie de Covid-19 a réduit de plusieurs mois l'espérance de vie, a indiqué ce mardi l'Insee dans son bilan démographique 2020.

En 2020, le taux de fécondité a baissé à 1,84 enfant par femme, contre 1,86 en 2019, quand la France avait dénombré 753 000 naissances, selon l'Institut national de la statistique.

L'espérance de vie à la naissance atteint 85,2 ans pour les femmes (en baisse de quasiment cinq mois) et 79,2 ans pour les hommes (en baisse de six mois), soit un recul bien plus net que celui observé en 2015, année marquée par une forte grippe hivernale.

Pendant cette première année de l'épidémie de Covid-19, 658 000 personnes sont décédées en France - toutes causes confondues -, soit 7,3% de plus qu'en 2019, selon une estimation corrigée. Le 15 janvier dernier, l'Insee avait estimé le nombre de décès 2020 à 667 400 personnes (+9% en un an).

Naissances en baisse, décès en hausse : logiquement, cette conjonction a entraîné un solde naturel très bas, à 82 000 contre 140 000 en 2019. C'est le solde naturel le plus faible depuis 1945.

Beaucoup moins de mariages

L'année 2020 a également été marquée par un effondrement de 34% du nombre de mariages, ces célébrations ayant été interdites pendant le premier confinement, puis autorisées, mais avec une stricte limitation du nombre d'invités.

Avec 404 morts comptabilisés lundi, le bilan total des décès a atteint 70 786, depuis le début de l'épidémie de nouveau coronavirus en mars 2019, selon Santé publique France.

(Avec AFP)

