France: Mayotte reconfinée pour au moins trois semaines

Le gouvernement a décidé un reconfinement à Mayotte, île française de l'océan Indien, pour au moins trois semaines, à compter de vendredi soir, pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid-19 et à l'apparition des variants britannique et sud-africain.

« Afin de limiter la forte circulation du virus, il a été décidé d'étendre le confinement à l'ensemble du territoire mahorais à compter du vendredi 5 février, 18h [heure de Mayotte], pour une durée de trois semaines », a annoncé ce jeudi le ministère des Outre-mer dans un communiqué.

Cette décision se justifie par une « très forte augmentation des hospitalisations de cas Covid ces derniers jours » : « 77 patients sont actuellement hospitalisés et 11 patients sont en réanimation », a précisé le ministère.

Du 3 janvier au 3 février, le taux d'incidence est passé de 50 à 415 pour 100 000 habitants avec un taux de positivité de 17%. De plus, les patients admis en réanimation sont plus jeunes (entre 45 et 60 ans) et présentent des formes plus graves avec des détresses respiratoires aiguës sévères.

Présence de variants confirmée

« Il est fort probable que cette présence de personnes plus jeunes en réanimation s'explique par la présence confirmée des variants 202012/01 (identifié au Royaume-Uni) et 501 (identifié en Afrique du Sud) de la Covid-19 », selon le ministère.

Dans le cadre de ce confinement, « les écoles et établissements scolaires seront fermés, en raison du nombre de cas très importants détectés chez les jeunes, à la différence de l'hexagone et qui s'explique sans doute par la forte circulation du variant 501 ».

