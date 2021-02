Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes s'apprêtent à diriger l'archipel français du Pacifique

Changement de tête en Nouvelle-Calédonie. Les indépendantistes s'apprêtent à diriger l'exécutif de l'archipel français du Pacifique (situé à l'est de l'Australie) qui poursuit son processus de décolonisation. Le nouveau gouvernement a été élu ce mercredi 17 février à Nouméa par les membres du Congrès calédonien.

Publicité Lire la suite

En Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes sont en passe de réussir leur coup politique, ce sont eux qui ont fait chuter le dernier gouvernement début février 2021 en démissionnant en bloc. Les formations indépendantistes - l'UC FLNKS et l'UNI - ont remporté six sièges sur les onze du nouveau gouvernement. C'est une première depuis 1982 en Nouvelle-Calédonie, inédit depuis les accords de Nouméa de 1998 qui ont fixé les étapes de la décolonisation de ce territoire français. Les indépendantistes doivent maintenant se mettre d'accord sur un candidat pour trouver un président consensuel.

Un contexte de tensions

D'abord autour de la reprise de l'usine de nickel de Valé. Les indépendantistes sont contre la dernière offre de reprise. Ils craignent de perdre le contrôle sur le nickel, la richesse de l'archipel. Et c'est pour cette raison, qu'ils ont fait tomber le dernier gouvernement, pour bloquer le processus et faire pression sur l'État français.

L'autre terrain sensible, c'est la perspective d'un troisième et dernier référendum d'indépendance avant 2022. L'arrivée au pouvoir des indépendantistes pourrait attiser encore plus les tensions politiques avec les loyalistes, les partisans d'une Nouvelle-Calédonie restant sous drapeau français.

Relancer le dialogue ?

À Paris, le gouvernement espère que la formation de ce nouveau gouvernement permettra de relancer le dialogue, aujourd'hui au point mort avec les indépendantistes. « Quand on dirige l'exécutif, on ne peut pas dire non aux discussions », confiait un proche du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu.

► À lire aussi : Nouvelle-Calédonie: les indépendantistes font chuter le gouvernement

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne