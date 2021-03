Côte d'Ivoire: le RHDP d'Alassane Ouattara conserve sa majorité à l'Assemblée nationale

Les Ivoiriens connaissent désormais le visage de leur nouvelle Assemblée nationale, issue des législatives de samedi auxquelles la quasi-totalité des forces politiques avaient participé dans le calme. Après deux jours à égrener les résultats, cette fois, le pays est fixé.

Avec notre envoyé spécial à Abidjan, François Mazet

C’est donc le RHDP, le parti au pouvoir, qui l’emporte, fort de ses bastions du Nord et en résistant à ses adversaires dans le reste du pays. Les soutiens d’Alassane Ouattara conservent la majorité absolue. Mais le parti ne fait pas aussi bien que ce qu’espéraient ses dirigeants.

Il reste encore au président de la Commission électorale indépendante (CEI) à donner avec précision la répartition chiffrée des sièges, mais il est acquis que la marque de 60% des députés sur 255 ne sera pas atteinte.

Les dernières circonscriptions emportées par l'opposition

La faute aux trois derniers résultats donnés et favorables à l'opposition qui empoche les 10 députés encore en lice dans les trois communes les plus disputées d’Abidjan : Yopougon, Port-Bouët et Marcory pour lesquelles les tractations ont duré toute la nuit.

La première est la plus emblématique. Elle se joue à 450 voix environ, mais sur une participation très faible : seuls 18% des électeurs ont départagé les deux listes.

Cette bataille serrée n'est pas nécessairement terminée. C’est maintenant la phase des recours qui débute : les candidats déçus ont normalement cinq jours pour en déposer.

