Espagne: les livreurs à domicile seront «présumés» salariés, une première européenne

Le gouvernement espagnol et les partenaires sociaux sont parvenus à un accord pour introduire dans le code du travail une «présomption de salariat» pour les livreurs à domicile de repas travaillant pour des plateformes type Deliveroo ou UberEats, a annoncé jeudi le ministère du Travail. Ces personnes «sont désormais des salariés et salariées et pourront profiter de toutes les protections» découlant de ce statut, a annoncé la ministre du travail Yolanda Diaz, soulignant que l'Espagne était «le premier pays de l'UE à légiférer sur ce thème».