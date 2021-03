États-Unis: au moins 8 morts dans plusieurs fusillades dans des salons de massage autour d'Atlanta

Ce mardi 16 mars dans l'après-midi, huit personnes, parmi lesquelles six femmes d'origine asiatique, ont été tuées par balle dans trois salons de massage de la région d'Atlanta, a rapporté la police en annonçant l'arrestation d'un suspect.

Une première fusillade faisant quatre morts et deux blessés a eu lieu mardi après-midi dans un salon de massage asiatique à près de 50 km d'Atlanta, plus grande ville de l'État de Géorgie, dans le sud-est des États-Unis, a affirmé un porte-parole de la police du comté de Cherokee, cité par le quotidien Atlanta Journal-Constitution. Moins d'une heure plus tard, deux nouvelles fusillades ont fait quatre morts (quatre femmes d'origine asiatique) dans deux salons de massage voisins à Atlanta, a annoncé la police de la ville, dans un communiqué transmis à l'AFP. Après examen des images de vidéosurveillance, « il est hautement probable » que le même tireur soit impliqué dans les trois attaques, a précisé un porte-parole de la police à l'AFP. Un suspect âgé de 21 ans a été arrêté. Son interpellation aurait eu lieu à plus de 240 km au sud d'Atlanta.

Les crimes anti-asiatiques ont presque triplé

La Géorgie compte près de 500 000 habitants d'origine asiatique, soit un peu plus de 4% de sa population, selon l'Asian American Advocacy Fund, un groupe de défense des droits des personnes asiatiques aux Etats-Unis. On ignorait en fin de soirée si ces attaques avaient un mobile raciste, mais elles sont intervenues dans un contexte de recrudescence des actes anti-asiatiques aux États-Unis. Bien qu'il soit parfois difficile d'établir le mobile xénophobe d'une attaque, les crimes motivés par le racisme anti-asiatique ont presque triplé, passant de 49 à 122 l'année dernière dans les seize plus grandes villes américaines, d'après une étude du Center for the Study of Hate and Extremism basé à San Bernardino, en Californie.

Attaques « horrifiantes »

« Les attaques de ce soir (mardi) contre les membres de la communauté Asiatique-Américaine de Géorgie sont absolument horrifiantes. Tandis que les informations continuent d'affluer, cette attaque suit malheureusement la tendance de violences contre les Asiatiques-Américains qui ont explosé à travers la pandémie », a réagi la présidente du parti démocrate de Géorgie, Nikema Williams, dans un communiqué.

(avec AFP)

