Congo-Brazzaville: Sassou-Nguesso réélu président avec 88,57% des voix selon les résultats provisoires

Le président sortant du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, a été réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de cinq ans, selon les résultats provisoires officiels de la Commission électorale, annoncés par le ministre de l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur, Raymond Mboulou, a lu ce mardi après-midi les résultats circonscription par circonsciption en direct à la télévision publique. Deux heures de déclaration des résultats qui ont été une accumulation de triomphes pour le président sortant, auquel les chiffres de la commission électorale offrent une victoire écrasante.

À 77ans, dont 37 cumulés à la tête du pays, il l'emporte partout. Au niveau national, la commisison électorale lui octroie 88,57% des suffrages, c'est plus de 700 000 voix supplémentaires par rapport à 2016, où il avait obtenu 60,19%.

Parmi les six autres candidats en lice, c'est Guy-Brice Parfait Kolelas qui est crédité du plus de voix, avec 7,84%. L'ancien ministre Mathias Dzon obtient 1,90% et les autres candidats sont en dessous de 1%. La participation officielle est de 67,55%.

Les opposants ont déjà annoncé qu'ils déposeraient des recours, à commencer par les proches de Guy-Brice Parfait Kolélas qui est décédé dimanche soir des suites du coronavirus juste après son arrivée sur le sol français.

Ils dénoncent des irrégularités massives et doivent maintenant saisir la cour constitutionnelle. Mathias Dzon de son côté, a parlé de « scrutin calamiteux ».

