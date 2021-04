Le chanteur Patrick Juvet, ex-star du disco, est mort

Devenu célèbre dans les années 1970 avec son tube «Où sont les femmes?», le chanteur suisse Patrick Juvet est décédé ce jeudi à Barcelone à l'âge de 70 ans, a annoncé son agent à l'AFP. Les causes de sa mort n'ont pas encore été établies.

Les dernières apparitions sur scène de Juvet remontent à la tournée « Âge tendre et tête de bois » dans les années 2000. Il partageait alors l'affiche avec les vedettes populaires des années 1970-80 : Dave, Sheila, Michèle Torr ou encore Stone et Charden...

Son corps a été retrouvé dans un appartement à Barcelone. « Il y aura une autopsie, je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien », a indiqué son agent Yann Ydoux. Patrick Juvet résidait à Paris, mais se rendait de temps en temps à Barcelone ou en Suisse.

Né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse, il s'installe à Paris en 1971 et enregistre un an plus tard un premier succès avec La Musica, qui se vend à plus de 300 000 exemplaires. En 1975, il rencontre un jeune musicien, Jean-Michel Jarre, avec lequel il réalise 21 titres, dont le mythique Où sont les femmes ? sur l'album Paris by Night.

La carrière de Juvet « a connu des hauts et des bas, des périodes fastes, d'autres moins, un peu comme Renaud », a résumé Yann Ydoux, qui a rencontré le chanteur il y a 22 ans. « Patrick avait encore pleins de projets, notamment un nouvel album en tant que compositeur », a-t-il ajouté.

(Avec AFP)

