Jordanie: le prince Hamza a promis de «rester fidèle» au roi Abdallah II, selon le palais royal

Publicité

Le prince Hamza de Jordanie a promis de «rester fidèle» au roi Abdallah II, son demi-frère, après avoir été accusé au cours du weekend d'être impliqué dans un complot «maléfique contre son pays. «Je resterai fidèle à l'héritage de mes ancêtres, à Sa Majesté (le roi Abdallah II) ainsi qu'à son prince héritier, et je me mettrai à leur disposition pour les aider et les soutenir», a écrit le prince Hamza dans une lettre publiée ce lundi 5 avril dans la soirée dans un communiqué du palais royal.