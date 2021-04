Le président Ouattara déclare que Gbagbo et Blé Goudé «sont libres de rentrer en Côte d’Ivoire»

Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI, le 31 mars 2021.

Le président Alassane Ouattara a donné mercredi son feu vert au retour en Côte d'Ivoire de son grand rival l'ex-président Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé, « quand ils le souhaitent », une semaine après leur acquittement définitif de crimes contre l'humanité par la justice internationale.

Attendu avec une grande impatience par les partisans de M. Gbagbo qui restent nombreux en Côte d'Ivoire malgré son absence depuis dix ans, la décision du président Ouattara de le laisser rentrer est un signe fort de sa volonté d'œuvrer à la «réconciliation nationale» dans un pays à l'histoire récente marquée par les violences politiques.

« Messieurs Gbagbo et Blé Goudé sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent », a déclaré le président Ouattara à l'ouverture du premier conseil des ministres de son nouveau gouvernement formé mardi. « Des dispositions seront prises pour que Laurent Gbagbo bénéficie, conformément aux textes en vigueur, des avantages et indemnités dus aux anciens présidents de la République », a-t-il ajouté en précisant que « ses frais de voyage » et ceux «des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire».

