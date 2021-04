Présidentielle en Équateur: Guillermo Lasso en tête à 51% des suffrages dépouillés

Le candidat à la présidentielle équatorienne, Guillermo Lasso, est en tête à 51% des suffrages dépouillés. © RODRIGO BUENDIA/AFP

L'ex-banquier de droite Guillermo Lasso devançait le socialiste Andrés Arauz de plus de 9%, à l'issue du second tour de l'élection présidentielle dimanche en Équateur, selon des résultats portant sur plus de la moitié des suffrages dépouillés, selon le Conseil national électoral (CNE).