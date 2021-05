Foot: Manchester United - Villarreal en finale de la Ligue Europa

L'attaquant de Manchester United, Edinson Cavani. Manchester United via Getty Imag - Ash Donelon

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Manchester United et Villarreal se sont qualifiés ce 6 mai 2021 en finale de la petite coupe d'Europe des clubs de football (Ligue Europa), après avoir éliminé respectivement l'AS Roma et Arsenal. Larges vainqueurs à l'aller (6-2), les Mancuniens se sont inclinés 3-2 à Rome mais tenteront de décrocher leur deuxième sacre en Ligue Europa après celui de 2017. Villarreal a tenu sur le terrain d'Arsenal (0-0) après sa victoire à l'aller (2-1) et offre à son entraîneur Unai Emery, triple vainqueur de la compétition, une nouvelle finale, le 26 mai à Gdansk (Pologne).