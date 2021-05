Israël et le Hamas s'accordent sur un cessez-le-feu à Gaza

Israël et le Hamas ont chacun annoncé ce jeudi soir avoir approuvé un accord de cessez-le-feu visant à mettre fin à plus de dix jours d'affrontements meurtriers. Il entre en vigueur ce jeudi à 23h TU.

Publicité Lire la suite

Les autorités israéliennes ont indiqué dans un communiqué que le cabinet de sécurité « a accepté à l'unanimité la recommandation de l'ensemble des responsables sécuritaires d'accepter l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans conditions ». Le Hamas et le Jihad islamique, second groupe islamiste armé de Gaza, ont confirmé l'entrée en vigueur de cette trêve dès 02h locales vendredi (jeudi 23h TU).

Selon des sources diplomatiques citées par l'AFP, l'Égypte sera chargée de veiller au respect de ce cessez-le-feu. « Deux délégations égyptiennes seront envoyées à Tel-Aviv et dans les Territoires palestiniens pour surveiller (sa) mise en œuvre et le processus pour maintenir des conditions stables de manière permanente », ont-elles indiquées.

L'annonce de cette trêve intervient après plus de 10 jours d'affrontements sanglants entre Israël et ces groupes. Le Hamas avait lancé les hostilités le 10 mai en tirant des salves de roquettes vers Israël, en solidarité avec les centaines de Palestiniens blessés lors d'affrontements avec la police israélienne sur l'Esplanade des Mosquées de Jérusalem, le troisième lieu saint de l'islam.

Après ces premiers tirs de roquette, Israël a lancé une opération militaire visant à « réduire » les capacités militaires du Hamas en multipliant les frappes aériennes contre ce micro-territoire de deux millions d'habitants sous blocus israélien. De leurs côtés, le Hamas et le Jihad ont lancé plus de 4 300 roquettes vers Israël, des tirs d'une intensité inégalée contre l'État hébreu, qui dispose d'un bouclier antimissile ayant permis d'intercepter 90% de ces projectiles.

Les affrontements ont fait plus de 230 morts côté palestinien, dont une soixantaine d'enfants et de nombreux combattants du Hamas et du Jihad islamique, et 12 morts en Israël, dont un enfant de six ans, une adolescente de 16 ans et un soldat.

Jeudi, avant l'annonce de la trêve, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait estimé que la poursuite des tirs israéliens et palestiniens était « inacceptable » et appelé à ce que les affrontements cessent « immédiatement ».

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne