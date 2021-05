Mali: le président de la Transition et le Premier ministre emmenés au camp militaire de Kati

Au Mali, peu après l’annonce du remaniement ministériel ce lundi 24 mai, la situation s'est tendue à Bamako. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du Premier ministre Moctar Ouane. Dans la soirée, un proche de la primature a affirmé que le président et le Premier ministre ont été conduits à Kati, fief de l’ex-junte.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

Peu après l’annonce du remaniement ministériel, des hommes armés se sont rendus au domicile du Premier ministre Moctar Ouane. Il a eu le temps de déclarer, au téléphone, la présence de militaires chez lui : « Des militaires actuellement chez moi. Ils sont en train de me conduire chez le président de la Transition », a précisé Bah N'Daw, avec lequel il partage un mur mitoyen.

Un autre témoin de la scène ajoute : « Ce sont les hommes de l’ex-junte qui ont contraint le Premier ministre à se rendre chez le président. Ils étaient armés ». D’après un autre proche du Premier ministre, le Premier ministre et le président ont été conduits à Kati. La ville-garnison située à une quinzaine de kilomètres de la capitale est l'ancien fief de l'ex-junte. Il a été demandé à leurs chauffeurs et gardes qui les accompagnaient de redescendre sans eux vers la capitale malienne.

La ville de Bamako reste plutôt calme vers 21h TU. La circulation continue. Et la télévision nationale a même rediffusé cette nuit le communiqué officiel annonçant la liste des membres du gouvernement.

Mécontentement des militaires après l'annonce du remaniement

Les ténors de l’ex-junte n’ont pas approuvé le remaniement qui a vu deux des leurs quitter le ministère de la Sécurité et celui de la Défense. Et les deux sont de la Garde nationale. Depuis plusieurs jours, on parlait, ici, de mécontentement des militaires. Est-ce une conséquence directe ? Certains le pensent. Il faut attendre pour savoir la suite de l’histoire.

D’après nos informations, le médiateur de la Cédéao dans la crise malienne et ex-président nigerian, Goodluck Jonathan est attendu à Bamako ce mardi.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne