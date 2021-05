Covid-19: le Pérou réévalue le nombre de morts à la hausse de 69 000 à 180 000

Le Pérou a réévalué ce lundi 31 mai le nombre des personnes mortes du Covid-19 sur son sol, le faisant passer de 69 342 à 180 764, sur les recommandations d'un conseil technique, a annoncé le numéro deux du gouvernement, Mme Violeta Bermudez.

« À partir d'aujourd'hui [...] nous allons avoir des chiffres plus exhaustifs et qui seront d'une grande utilité pour la gestion de la pandémie », a déclaré en conférence de presse la présidente du Conseil des ministres, citant les chiffres réévalués par un conseil technique mis en place en avril et composé d'experts indépendants et d'organismes internationaux.

Selon ce conseil technique mis en place en avril et composé d'experts péruviens et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le nombre de décès dus au Covid-19 s'élevait au 22 mai à 180 764 dans ce pays de 33 millions d'habitants. Le précédent bilan, arrêté dimanche, faisait état de 69 342 morts.

Changement de méthodologie

Le conseil technique a proposé de modifier les critères d'enregistrement des décès après avoir estimé que « la méthodologie actuelle présente des limites qui entraîne une sous-estimation du nombre de morts du Covid-19 ».

Désormais seront recensés comme « morts du Covid-19 » les personnes remplissant sept critères techniques, dont les contaminations avérées, mais aussi les « cas probables présentant un lien épidémiologique avec un cas confirmé ». Sera également pris en compte « un cas suspect de Covid-19 qui présente un cadre clinique compatible avec la maladie ».

Le conseil technique est composé de spécialistes appartenant à des entités publiques, à des institutions privées péruviennes ainsi que des experts de l'OMS.

(Avec AFP)

