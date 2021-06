La France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes

Les Partenariats militaires opérationnels (PMO), pièce maîtresse du dispositif

La coopération militaire avec le Mali est essentielle dans la lutte contre les groupes terroristes, puisque les Partenariats militaires opérationnels ont pour ambition de former l’armée malienne et de l’accompagner au combat. Cette suspension est un coup de tonnerre sur le théâtre sahélien. Car grâce aux PMO, les forces armées maliennes ont réussi, progressivement, à revenir dans le jeu. Et pour y parvenir, le chemin fut difficile, il a presque fallu partir d’une page blanche. En 2013, en effet, les Fama étaient exsangues, et jusqu’à fin 2019, face à la poussée agressive des groupes terroristes, ils accumulaient encore les revers.

Le sommet de Pau, en janvier 2020, a donc fait de la coopération militaire l’un de ses piliers. L’objectif était alors de redonner confiance aux soldats maliens, de leur offrir des victoires comme disait l’état-major français. Et pour permettre aux forces maliennes de monter en gamme, Barkhane a reçu pour instruction, non seulement d’entraîner les régiments maliens, mais surtout de les accompagner aux combats.

Depuis 18 mois, cette coopération a pris de l’ampleur et connu quelques succès. Sur les trois groupements tactiques interarmes qu’elle déploie, la force Barkhane en consacre un aux seuls Partenariats militaires opérationnels au bénéfice des forces armées maliennes et nigériennes. Depuis le sommet de Pau, l’autonomisation des forces sahéliennes, est au cœur de la stratégie française. L’avenir de la force Barkhane dépend donc de cette coopération militaire.