Emmanuel Macron giflé lors d'un déplacement, deux personnes interpellées

Le président français Emmanuel Macron a été agressé ce mardi en début d'après-midi lors d'un déplacement dans le département de la Drôme, à Tain-l'Hermitage, dans le sud-est de la France.

La scène se déroule aux abords du lycée hôtelier qu’Emmanuel Macron vient de visiter. Le président est en bras de chemise, il se dirige vers un groupe de personnes rassemblées derrière des barrières de sécurité. Un homme portant un tee-shirt kaki, une barbe noire et une chevelure longue, porter une gifle au président de la République, tandis qu'une voix hurle le cri de guerre royaliste « Montjoie Saint Denis ! », ainsi que « À bas la macronie ». Les services de sécurité de l’Élysée interviennent aussitôt.

Cette très courte scène est visible dans une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, aucune caméra officielle, ni aucun journaliste n’était présent. L’Élysée confirme cet incident, mais minimise en parlant de « tentative de gifle ». Le chef de l’État français a ensuite poursuivi son déplacement par un déjeuner dans un restaurant de Valence.

Suit à cet incident, deux hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s'agit de deux Drômois âgés de 28 ans, inconnus de la justice, a précisé Alex Perrin, procureur de la République à Valence. « À ce stade des gardes à vue, leurs motivations ne sont pas connues », a-t-il ajouté, sans préciser davantage le profil des suspects.

Condamnation unanime de la classe politique

Les réactions n'ont pas tardé. Devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean Castex a appelé à un « sursaut républicain ».

J'en appelle à un sursaut républicain, nous sommes tous concernés, il en va des fondements de notre démocratie. Jean Castex, Premier ministre Julien Chavanne

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national à la présidentielle a déclaré devant la presse : « Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Ce comportement est inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie. »

Xavier Bertrand, président ex-LR de la région Hauts-de-France a condamné un « geste inacceptable ». « Aucun désaccord politique ne justifiera jamais la violence. »

Je condamne avec la plus grande fermeté le geste inacceptable dont a été victime @EmmanuelMacron. Aucun désaccord politique ne justifiera jamais la violence. Le respect des institutions de la République et de ses représentants est un principe cardinal de notre vie démocratique. — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) June 8, 2021

« Cette fois-ci vous commencez à comprendre que les violents passent à l'acte ? Je suis solidaire du président », a tweeté Jean-Luc Mélenchon, candidat de La France insoumise à la présidentielle.

Fabien Roussel, candidat du PCF à la présidentielle a écrit sur Twitter : « Je condamne avec la plus grande fermeté l'agression dont a été victime le Président de la République ». Tandis que Nicolas Dupont-Aignan, candidat Debout la France à la présidentielle, voit dans cette agression le « symbole d'une fonction présidentielle abaissée dans un pays qui a perdu ses repères ».

