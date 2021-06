Emmanuel Macron annonce la «la fin de l’opération Barkhane en tant qu’opération extérieure»

La priorité à la lutte contre les jihadistes par les forces spéciales

Le président Emmanuel Macron vient donc de signer l'acte de décès de Barkhane en tant qu'opération extérieure. Barkhane, lancée le 1er août 2014 - après l'opération Serval qui avait permis de stopper l'avancée jihadiste -, est le plus gros déploiement de militaires français à l'étranger, et qui étaient engagés aux confins des frontières du Mali du Niger et du Burkina. Sept années d'opérations contre deux groupes terroristes rivaux, l'État Islamique au grand Sahara, et al-Qaïda au Maghreb islamique, et au cours desquelles 50 soldats français ont perdu la vie.

L'intervention française va désormais connaître une transformation radicale et en profondeur qui passera par la fermeture de bases de l'armée françaises... Lesquelles on ne sait pas encore et encore moins à quelles échéances. Les détails du retrait français devraient prochainement être annoncés. C'est en tout cas la fin de la présence des troupes conventionnelles françaises au Sahel.

Le président Emmanuel Macron indique qu'il souhaite désormais donner la priorité à la lutte contre les jihadistes par les forces spéciales. Les forces spéciales, c'est la force Sabre, composée de 350 commandos des trois armées, chargés de neutraliser les chefs terroristes. Ces soldats d'élite seront épaulés, par les commandos européens de la force Takuba déjà présents au Sahel, mais aussi par les forces spéciales des armées partenaires. Le total de ces forces spéciales, par nature très discrètes ne devrait pas excéder un millier d'hommes, une empreinte sans commune mesure avec ce que représente Barkhane et ses 5 100 soldats.