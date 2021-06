Roland-Garros: Barbora Krejcikova sacrée face à Anastasia Pavlyuchenkova

La finale féminine du tournoi de Roland-Garros a vu Barbora Krejcikova l'emporter face à Anastasia Pavlyuchenkova, samedi 12 juin. La Tchèque est venue à bout de la Russe en trois manches (6-1, 2-6, 6-4). À 25 ans, elle signe le plus grand succès de sa carrière en simple jusqu'à présent.

Avec les éliminations prématurées des principales têtes de série et le forfait de la Japonaise Naomi Osaka, le tableau féminin de cette édition 2021 du tournoi de Roland-Garros a peu à peu dessiné les contours d'une finale qui restera comme les plus surprenantes de l'histoire du Grand Chelem parisien. Exit la tenante du titre Iga Swiatek, Sofia Kenin, Ashleigh Barty, Serena Williams...

Cette année, deux quasi inconnues se sont hissées jusqu'en finale. Barbora Krejcikova, 25 ans, bien plus habituée à briller en double qu'en simple, et Anastasia Pavlyuchenkova, bientôt 30 ans, professionnelle depuis 2005 et qui n'avait jamais fait mieux qu'un quart de finale dans les Majeurs. Et c'est la plus jeune des deux qui a soulevé la Coupe Suzanne-Lenglen samedi.

Deux manches chacune avant l'explication finale

En jambes face à une adversaire hors du coup, Barbora Krejcikova a marqué son territoire d'entrée dans cette finale. Elle n'a eu besoin que d'une petite demi-heure pour s'adjuger la première manche. Mise à mal, Anastasia Pavlyuchenkova, ex-13e joueuse mondiale il y a dix ans, a retrouvé ses esprits dans le deuxième set.

Malgré une alerte blessure à la cuisse gauche, la Russe a remis les pendules à l'heure et égalisé à une manche partout avec autorité. Les deux femmes se sont alors lancées dans un troisième et dernier set très accroché, chacune prenant l'ascendant avant de le céder à l'autre dans la foulée.

Le simple samedi, avant le double dimanche pour Krejcikova ?

Peu à peu, Barbora Krejcikova s'est approchée de la victoire dans ce troisième set décisif. Dos au mur, sur son service, Anastasia Pavlyuchenkova n'a pas craqué et a sauvé deux balles de match, obligeant Barbora Krejcikova a servir pour le gain du tournoi. Et malgré la résistance de son aînée, la Tchèque a fini par avoir le dernier mot sur sa quatrième balle de match, en presque deux heures de jeu (6-1, 2-6, 6-4).

Trois semaines après avoir remporté le premier titre en simple de sa carrière sur la terre battue de Strasbourg, Barbora Krejcikova confirme sa forme sur la surface (12 victoires consécutives) avec ce premier titre du Grand Chelem en simple. Déjà sacrée en double dans ses Internationaux de France en 2018, la Tchèque inscrit aussi son nom au palmarès en simple. L'illustre Martina Navratilova a remis le trophée à celle qui est assurée de grimper au 15e rang mondial à la WTA lundi.

Et ce n'est peut-être pas terminé, car dimanche, Barbora Krejcikova aura l'occasion de faire le doublé dans la même édition : elle disputera une nouvelle finale du double, encore avec sa compatriote Katerina Siniakova, face à la paire Bethanie Mattek-Sands/Iga Swiatek. Depuis la Française Mary Pierce en 2000 (en simple face à Conchita Martinez, en double avec Martina Hingis face à Virginia Ruano et Paola Suarez), aucune tenniswoman n'a réussi à s'imposer en simple et en double la même année à Paris.

