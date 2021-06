Euro 2021: l'équipe de France sauve les meubles face à la Hongrie

Dans une Puskas-Arena incandescente, les champions du monde français ont souffert face à la Hongrie, samedi 19 juin, dans le cadre de leur deuxième match de l'Euro 2021 (groupe F). Surpris avant la pause, les Bleus ont réussi à refaire surface grâce à Antoine Griezmann (1-1). La France devra attendre son troisième match face au Portugal pour obtenir sa qualification pour les huitièmes de finale.

Un match international dans un stade plein et bouillant : cela faisait longtemps que l'équipe de France n'avait plus joué dans pareille configuration. En accord avec les règles sanitaires en vigueur dans le pays, la Puskas-Arena était remplie pour le match entre la Hongrie et la France dans cet Euro 2021.

Une rencontre plus compliquée à aborder qu'il n'y paraissait. D'une part à cause de la chaleur – environ 33°C – et du soleil sur Budapest samedi. Et d'autre part parce que la Hongrie ne sied pas aux Bleus. C'est même l'adversaire contre lequel ils affichent le plus haut pourcentage de défaites (55%), souligne l'organisme Opta. Un avertissement pas inutile au regard du scénario de l'après-midi.

Benzema se rate, Fiola enrhume les Bleus

Après une « entame laborieuse », de l'aveu de Didier Deschamps à la pause au micro de TF1, les champions du monde ont trouvé leur rythme en première période. La Hongrie a perdu son attaquant et capitaine Adam Szalai, remplacé par Nemanja Nikolics après un choc, et a subi plusieurs vagues après la demi-heure de jeu.

Idéalement trouvé par Kylian Mbappé, Karim Benzema a eu une grosse opportunité d'ouvrir le score dans la surface. Mais la Madrilène, si tueur d'ordinaire dans ces situations, a pris le ballon de l'extérieur du pied droit et n'a pas accroché le cadre (31e). Puis, Mbappé, pas précis de la tête plus tôt, a dribblé trois Hongrois dans la surface avant de trop croiser son tir (33e).

À tant manquer de réalisme (7 tirs, un seul cadré en première période), la France s'est exposée au danger de la douche froide. Et ça n'a pas raté : oublié puis lâché par Benjamin Pavard, Attila Fiola s'est échappé dans le couloir gauche et s'en est allé tromper Hugo Lloris de près (45+2e). Un gros coup de bambou sur la tête des Bleus.

🇭🇺 When you score against the world champions...



🥳 Scenes in Budapest! #EURO2020 pic.twitter.com/0OQwGFqsvu — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

Griezmann soulage les siens

En seconde période, Didier Deschamps a rapidement sorti Adrien Rabiot pour lancer Ousmane Dembélé. L'attaquant, installé côté droit, n'a eu besoin que de quelques secondes pour allumer la première mèche. Mais sa frappe violente du droit s'est écrasée sur le poteau du gardien Peter Gulasci (59e).

Le salut français est finalement venu de son coéquipier du Barça, Antoine Griezmann. L'arrière-garde hongroise a mal apprécié un long dégagement de Hugo Lloris et Kylian Mbappé a pu récupérer le ballon dans la surface et centrer. Le défenseur Willi Orban n'a pu que repousser dans l'axe, et "Grizou" a surgi pour égaliser en force et marquer au passage son 38e but en Bleu (66e).

Légèrement dominatrice contre une Hongrie repliée, l'équipe de France a insisté pour aller marquer un deuxième but synonyme de qualification. Olivier Giroud et Corentin Tolisso sont venus apporter leur contribution. Mais la Hongrie n'a pas craqué. Gulasci a répondu présent face à Mbappé et Tolisso (82e). Une ultime tête de Raphaël Varane a fui le cadre (90+4e). C'était la 16e tentative du match. Les Français n'en n'ont cadré que 4.

Avec 4 points au compteur après ce match nul qui sonne comme une contre-performance, la France n'est pas encore qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro. Il va falloir attendre le choc Portugal-Allemagne ce samedi, puis la dernière journée de ce groupe F le 23 juin – Portugal-France et Allemagne-Hongrie – pour connaître le dénouement. Après le succès obtenu face aux Allemands, les Bleus reviennent sur terre.

🇫🇷 Antoine Griezmann at this tournament:



EURO 2016 = ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

EURO 2020 = ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/ixfDxRZwV6 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2021

