Euro 2021: une flamboyante Allemagne reprend vie face au champion portugais

Dos au mur après son revers contre la France, l'Allemagne a été menée par le Portugal avant de trouver les ressources pour renverser la vapeur à Munich, samedi 19 juin, et l'emporter avec autorité (4-2). La Nationalmannschaft reprend pied et conserve ses chances de voir les huitièmes de finale. La Franc est en tête du groupe F.

Quel coup de poing sur la table de la part de l'Allemagne ! Au bord du gouffre, la sélection quadruple championne du monde et quadruple championne d'Europe a remis les pendules à l'heure, samedi à l'Allianz-Arena de Munich. Trois ans après le fiasco du Mondial 2018, quatre jours après le revers subi face à l'équipe de France, les Allemands ont retrouvé des couleurs dans cet Euro 2021.

Ronaldo martyrise encore Neuer

Leur deuxième match dans ce groupe F avait pourtant mal commencé face au Portugal, vainqueur net de la Hongrie en début de semaine (3-0). Le but rapide de Robin Gosens a été annulé après arbitrage vidéo en raison d'une position de hors-jeu de Serge Gnabry (6e). Et puis, Cristiano Ronaldo s'est illustré, une fois de plus, alors que l'Allemagne imposait une pression de tous les instants.

Sur un corner allemand, CR7 est descendu défendre. Le Portugal parvenant à enclencher une contre-attaque, l'attaquant a réalisé un sprint de 100m pour être à la réception et à la conclusion d'une offrande de Diogo Jota (15e). Manuel Neuer est décidément maudit face au Portugais. C'est le 10e but que celui-ci marque contre lui (après un triplé et trois doublés, inscrits en Ligue des champions sous le maillot du Real Madrid).

Le Portugal s'effondre

La Nationalmannschaft, ébranlée par ce premier quart d'heure cauchemardesque et ce réalisme total des Lusitaniens, a fait mieux que riposter avant la pause. Sur un centre de Robin Gosens, Ruben Dias a senti la pression de Kai Havertz dans son dos et a dévié le ballon dans ses propres filets (35e). C'est ensuite Raphaël Guerreiro qui a connu la même infortune après une remise de Joshua Kimmich (39e). Grâce à ces deux « CSC » consécutifs, les hommes de Joachim Löw menaient au score après 45 minutes.

Après la pause, le Portugal a craqué à nouveau face à l'intenable Robin Gosens, passeur décisif pour Kai Havertz (51e). L'Allemagne n'a pas laissé passer l'occasion de mettre KO son adversaire. Sur un centre de Kimmich, Gosens, décidément partout a marqué le but du 4-1 de la tête (60e).

La France en tête du groupe F avant une ultime journée à suspense

La Selecçao, balayée par l'ouragan allemand, a eu le mérite de ne rien lâcher. Passeur décisif pour Cristiano Ronaldo en début de rencontre, Diogo Jota a inversé les rôles avec le capitaine pour réduire l'écart de près (67e). Renato Sanches a décoché une lourde frappe lointaine, mais son ballon est allé s'écraser sur le poteau de manuel Neuer (79e).

Ce succès éclatant de l'Allemagne rebat les cartes dans ce groupe F indécis jusqu'au bout. L'équipe de France, poussive samedi un peu plus tôt contre la Hongrie (1-1), est seule en tête avec 4 points. L'Allemagne est deuxième avec 3 points, comme le Portugal, troisième. La Hongrie occupe la quatrième et dernière place avec 1 point. Toutefois, tout est encore possible dans ce groupe avant l'ultime journée, programmée le 23 juin (Portugal-France et Allemagne-Hongrie).

