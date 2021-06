Mali: la force française Barkhane a été attaquée lundi 21 juin par des présumés jihadistes

Les forces françaises de l'opération Barkahne ont été attaquées lundi dans le nord du Mali, au sud de la principale ville du septentrion, Gao. Tout porte à croire que c'est un véhicule piégé qui a été utilisé. Des militaires français ont été blessés, des kamikazes tués.

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

Dans la localité malienne de Gossi, l’attaque est survenue dans le quartier Kaïgourou, non loin du dispensaire Anne-Marie Salomon du nom d’une religieuse française qui a installé sur place un centre de santé pour soigner les populations locales.

Si certains évoquent un engin explosif contre les militaires français, d’après nos informations, pour être plus précis, c’est un véhicule piégé qui s’est lancé contre une position des forces française Barkhane. Un grand bruit a été entendu par des témoins civils. Les militaires français ont tout de suite réagi, selon plusieurs sources.

Trois Français blessés, des kamikazes morts

Des kamikazes auraient trouvé la mort. Côté forces françaises, il y a au moins trois blessés. Ils ont été assez rapidement évacués par avion, vers la localité de Gao. Dans les environs de Gossi, les troupes française ont un important camp militaire d’où des actions anti-jihadistes sont menées jusqu'au Burkina Faso voisin.

Les populations vivent dans l’insécurité. Récemment, un riche commerçant de Gossi a été retrouvé assassiné, et deux civils qui se rendaient plus au Nord ont été tués par des hommes armés non identifiés.

