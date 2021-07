Afghanistan: les troupes américaines et de l'Otan quittent la base aérienne de Bagram

Un F-16 américain sur la base de Bagram le 22 août 2017. Pendant 20 ans, la base aérienne a servi pour mener des attaques aériennes contre les talibans et les autres groupes islamistes dans la région.

L'ensemble des troupes américaines et de l'OTAN ont quitté la base aérienne de Bagram, a annoncé vendredi 2 juillet à l'AFP un responsable de la Défense américaine, affirmant que le retrait de la totalité des forces étrangères présentes en Afghanistan est imminent.

« Toutes les forces de la coalition ont quitté Bagram », a déclaré ce responsable, sous couvert d'anonymat, qui n'a pas précisé le moment précis du retrait de cette base, située à 50 kilomètres au nord de Kaboul. Selon leur porte-parole, qui s'est exprimé à l'AFP, les talibans « se réjouissent » de ce départ.

La base militaire de Bagram était située sur le plus important aérodrome d'Afghanistan. C'est la fin d'une présence militaire américaine dans un endroit stratégique, qui a servi de point de départ pour les frappes militaires contre les talibans et d'autres groupes islamistes depuis les débuts de l'intervention en Afghanistan il y a près de 20 ans.

11-Septembre

Une intervention décidée après les attentats contre les tours du World Trade center à New York et contre le Pentagone, le 11 septembre 2001. Le 20e anniversaire de cet événement a d'ailleurs été choisi comme date butoir par Joe Biden pour le retrait américain d'Afghanistan. L'opération militaire avait certes permis de renverser le régime taliban, mais ces derniers n'ont jamais cessé de combattre les troupes américaines et leurs alliés.

Depuis début mai, ils ont mené plusieurs offensives importantes à l'intérieur du pays. La date à laquelle la base de Bagram sera officiellement restituée à l'armée afghane n'a pas été communiquée. La capacité des forces gouvernementales à conserver ce point stratégique est jugé comme déterminant pour empêcher la capitale Kaboul de tomber à nouveau. Rohullah Ahmadzai, porte-parole du ministère afghan de la Défense, a tenu à rassurer, en précisant que les autorités locales étaient « pleinement préparées » pour cette restitution.

La base aérienne de Bagram avait été construite dans les années 50 par les Américains, pour servir alors de rempart contre l'Union soviétique dans le Nord.

