Le Portugais Tiago Rodrigues nommé futur directeur du Festival d'Avignon

Le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues a été nommé lundi comme futur directeur du Festival d'Avignon, devenant ainsi le premier étranger à diriger la prestigieuse manifestation théâtrale.

Tiago Rodrigues remplacera donc Olivier Py en tant que directeur du Festival d’Avignon. Internationalement connu comme metteur en scène, il prendra ses fonctions en septembre 2022 et sa première édition du légendaire festival sera présentée en juillet 2023, a annoncé à Avignon la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot.

Âgé de 44 ans, il est directeur depuis 2014 du Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, équivalent au Portugal de la Comédie française en France. « C'est le plus beau festival de théâtre au monde, c'est une aventure à laquelle je vous promets que je vais consacrer toutes mes énergies, essayant de contribuer à cette grande fête de la liberté artistique et de la démocratisation culturelle », a déclaré Tiago Rodrigues lors d'un point presse au Palais des Papes, haut lieu de la ville et du festival.

Fils d’un journaliste communiste et d’une mère médecin socialiste, il est né le 16 février 1977. Premier étranger à diriger le festival, il parle néanmoins un très bon français et est familier avec le festival dont il va prendre les rênes. Il y a participé avec Antoine et Cléopâtre de Shakespeare en 2015 ou encore avec Sopro en 2017.

