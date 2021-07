Mali: mandat d'arrêt international contre Karim Keïta, fils de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta

Rebondissement dans l'affaire du journaliste malien Birama Touré disparu il y a 5 ans. Un mandat d'arrêt international a été lancé lundi 5 juillet à la demande Bamako contre Karim Keïta, ancien député, et fils de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Plusieurs articles de la presse malienne avaient affirmé qu'il devait savoir des choses sur cette disparition. L'intéressé lui-même a toujours affirmé qu'il ne n'en savait absolument rien.

Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel

C’est le doyen des juges d’instruction de la Commune VI de Bamako qui a saisi Interpol (l’organisation internationale de la police criminelle) pour arrêter et transférer à Bamako, Karim Keïta dans le cadre de l’affaire du journaliste Birama Touré porté disparu depuis 5 ans.

Le journaliste disparu travaillait pour le journal malien d’investigation le « Sphinx » et un jour, il disparaît. Plus de trace de lui. Grande inquiétude. La presse locale affirme que Karim Kéita, ancien député, et fils de l’ancien malien Président Ibrahim Boubacar Keïta, doit savoir quelque chose de cette disparition.

Le journal pour lequel Birama Touré a affirmé la même chose, avant de déclarer que le journaliste aurait été assassiné. Karim Kéita qui a toujours clamé son innocence a été convoqué par la justice malienne, il y a quelques années. Il a évoqué son statut de député pour ne pas répondre à la convocation. Et aujourd’hui, la justice malienne estime qu’il y a des éléments nouveaux qui nécessitent qu’il soit entendu de gré ou de force. D’après nos informations, il vit actuellement dans un pays voisin.

