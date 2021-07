Russie: contact perdu avec un avion transportant 28 personnes

Un Antonov An-26, sur l'aéroport de Yakutsk, en 2011 (illustration) © Regis Sibille/Creative commons

Un Antonov qui effectuait une liaison intérieure dans la province du Kamtchatka et transportait 23 passagers, ne donne plus aucun signe. L’avion comportait également six membres d’équipage.