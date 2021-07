Italie: les grands navires de croisière bannis du centre de Venise dès août

Le navire de croisière MSC Orchestra arrive à Venise malgré les protestations exigeant la fin des navires de croisière traversant la ville lagunaire, à Venise, Italie, le 3 juin 2021. REUTERS - MANUEL SILVESTRI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les bateaux de croisière polluants qui ressemblent à des immeubles et défigurent Venise ne traverseront plus le centre historique de la ville. Une décision très attendue par les habitants de la sérénissime et l’Unesco qui menaçait de placer la cité des Doges, classée au Patrimoine mondial de l’humanité depuis 1987, sur la liste des « patrimoines en danger ».