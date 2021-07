Allemagne: au moins quatre morts et des dizaines de disparus dans des intempéries dans l'ouest

Une vue aérienne prise le 14 juillet 2021 montre le centre inondé de la ville de Hagen, dans l'ouest de l'Allemagne, après de fortes pluies qui ont frappé certaines parties du pays, provoquant des inondations généralisées. AFP - INA FASSBENDER

Quatre personnes ont été tuées et plus d'une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations dans l'ouest de l'Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué jeudi la police.