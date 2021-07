Tour de France: le Slovène Tadej Pogacar, imperturbable vainqueur

Le coureur slovène Tadej Pogacar a remporté la 108e édition du Tour de France, ce dimanche 18 juillet, à Paris, à l’issue de la dernière étape gagnée par le Belge Wout van Aert (Jumbo-Visma). Déjà vainqueur en 2020, le jeune leader de l’équipe UAE ajoute une deuxième Grande Boucle à son palmarès, à seulement 22 ans.

Cela ne faisait guère de doute tant son avance était confortable, depuis déjà plusieurs jours. Tadej Pogacar est bien monté sur la plus haute marche du podium du Tour de France 2021, ce dimanche 18 juillet, à l’issue de la 21e et dernière étape remportée par sur les Champs-Élysées, à Paris.

Le Slovène, qui porte le maillot jaune depuis la première journée alpeste, au Grand-Bornand (8e étape), n’a laissé aucune chance à ses concurrents. Son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) qui participait à son premier Tour de France, termine à plus de cinq minutes. L'écart entre les deux premiers n'avait plus atteint de telles proportions depuis 2014 et la victoire de Vincenzo Nibali devant Jean-Christophe Péraud.

L’Équatorien Richard Carapaz (Ineos) complète le podium, à plus de sept minutes. Le premier français, Guillaume Martin (Cofidis) se classe huitième.

Pogacar implacable

Vainqueur de trois étapes, dont deux arrivées au sommet dans les Pyrénées, Tadej Pogacar a étouffé l’opposition. Il a su parfaitement dissipé les doutes sur sa capacité à défendre sur la durée le maillot jaune de leader, lui qui l’avait récupéré à l’issue de l’avant dernière étape en 2020.

Le Slovène Tadej Pogacar sur le podium du Tour de France 2021. © REUTERS - BENOIT TESSIER

Les critiques sur son entourage au passé sulfureux en matière de dopage? Tadej Pogacar les balaye aussi vite qu’il grimpe les cols. Mais les soupçons et les rumeurs de dopage médical et mécanique persistent et ne concernent pas seulement le Slovène et son équipe UAE. La seule perquisition des gendarmes a d’ailleurs eu lieu à l’hôtel de la Bahrain Victorious, ce mercredi 14 juillet. Une enquête préliminaire pour « transport, détention, importation d'une substance ou méthode interdite aux fins d'usage par un sportif sans justification médicale » est toujours en cours à l’encontre de cette formation qui a remporté le classement par équipes.

Mais force est de constater qu'aucun écart n’a été signalé alors que les coureurs et leurs vélos sont très régulièrement contrôlés, surtout le maillot jaune. L'ère Tadej Pogacar peut s’ouvrir.

