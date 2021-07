France: l’Assemblée nationale donne son feu vert au projet de loi anti-Covid-19

Après plusieurs jours de débats houleux, les députés français ont voté ce vendredi matin le projet de loi sur le « pass sanitaire » et la vaccination obligatoire des soignants.

Une mesure nécessaire pour stopper la hausse des cas provoquée par le variant Delta pour certains ou un combat pour les libertés pour d’autres. Les échanges dans l’hémicycle ont été vifs lors de l’étude du projet de loi anti-Covid-19.

C’est après une nuit blanche de débats que les députés ont donné leur feu vert ce vendredi 23 juillet par 117 voix pour et 86 contre à l’extension du « pass sanitaire » et l’obligation vaccinale pour les soignants. Le Parti socialiste (PS), La France insoumise (LFI) et le Parti communiste (PC) ont voté contre le texte. Les députés Les Républicains (LR) se sont majoritairement abstenus, estimant ne pas vouloir donner de « blanc-seing » au gouvernement.

« La situation sanitaire est inquiétante »

Vivement contesté par une frange de l'opinion, le projet de loi traduit les annonces du 12 juillet d'Emmanuel Macron. Si l'obligation vaccinale étendue aux soignants, sapeurs-pompiers ou encore professionnels auprès des personnes âgées fait à peu près consensus, ce n'est pas le cas de l'extension du passe sanitaire (preuve d’un parcours vaccinal complet ou test récent), prévue pour début août dans les cafés-restaurants, objet de vives critiques de la gauche à l'extrême droite.

Le texte doit maintenant être étudié ce vendredi par les sénateurs avant de pouvoir être définitivement adopté. Le gouvernement espère que ce sera le cas d’ici à la fin du week-end. « La situation sanitaire est inquiétante. (…) Il y a une urgence à légiférer. (...) Le passe sanitaire on en a besoin tout de suite », a déclaré le ministre de la Santé Olivier Véran qui n'a eu de cesse d'exhorter l'hémicycle à clore les débats au plus vite. De leur côté, une grande partie des députés a dénoncé les conditions dans lesquelles le texte était étudié. « Une vaste blague », selon la socialiste Lamia El Aaraje.

