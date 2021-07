Afghanistan: les autorités imposent un couvre-feu dans 31 des 34 provinces du pays

Confrontées depuis deux mois à une offensive tous azimuts des talibans, les autorités afghanes ont décrété samedi un couvre-feu nocturne de 22h à 4h dans l'ensemble du pays à l'exception de trois provinces. Seules les provinces de Kaboul, du Panchir et de Nangarhar, à l'Est, ne sont pas concernées par cette mesure.

Le ministère afghan de l'Intérieur a fait savoir ce samedi 24 juillet 2021, qu'un couvre-feu était décrété dans 31 provinces des 34 que comptent le pays, « afin d'endiguer la violence et de limiter les mouvements des talibans ». e couvre-feu sera en vigueur de 22h à 4h du matin, sans limitation dans le temps de son application. Seules les provinces de Kaboul, du Panchir et de Nagarhar ne seront pas concernées.

Alors que retrait définitif des troupes étrangères est désormais quasiment complet, les talibans ont repris une bonne partie du territoire, en occupant notamment de larges zones rurales, mais aussi de postes frontières importants avec ces pays voisins (Iran, Tadjikistan; Pakistan, Turkménistan). Seuls les principaux axes et les grandes capitales provinciales sont encore sous contrôle gouvernemental.

Contre offensive

Cependant, les autorités ont annonce le lancement d'une contre-offensive dans une quinzaine de provinces pour reprendre du terrain sur les talibans. Selon le ministère de la défense, cité par l'AFP, l'armée aurait même repris un district stratégique de la province d'Hérat, frontalière avec l'Iran.

Même si les troupes américaines sont pratiquement toutes parties du territoire, le chef d'état major de l'armée états-unienne a néanmoins précisé qu'elle avait fournit un appuis aérien à cette contre-attaque. Un appuis dénoncé par les talibans, qui ont prévenu le président Ashraf Ghani qu'il devait être tenu pour responsable des conséquences de ces opérations.

« Au cours de cette période de six mois, la responsabilité de toute évolution militaire incombera aux dirigeants du gouvernement de Kaboul, a déclaré à l'AFP Zabihullah Mujahid, un porte-parole des talibans. Les combattants défendront âprement leurs territoires et ne resteront pas en posture défensive si l'ennemi insiste pour faire la guerre ».

Depuis quelques mois, les talibans assurent être partisans d'un « accord politique » pour mettre fin au conflit, et tentent d'afficher une image plus moderne et modérée, notamment vis-à-vis de l'étranger. Mais depuis le début de leur offensive, le gouvernement les accusent d'atrocités.

