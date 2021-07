Tokyo 2021-Judo: la Française Madeleine Malonga vice-championne olympique

La judoka française Madeleine Malonga aux Jeux olympiques de Tokyo. REUTERS - SERGIO PEREZ

Texte par : RFI Suivre

Championne du monde en 2019 et d’Europe en 2018 et 2020, la judoka française Madeleine Malonga s'est inclinée en finale des Jeux olympiques dans la catégorie des moins de 78 kilos. Elle a été battue par la Japonaise Shori Hamada, ce jeudi 29 juillet à Tokyo. Madeleine Malonga, très déçue et en pleurs à l'issue de son combat perdu sur ippon, apporte à l'équipe de France de judo sa cinquième médaille, sa troisième en argent, deux jours après le sacre de Clarisse Agbegnenou chez les moins de 63 kilos.