Liban: Emmanuel Macron promet 100 millions d’euros d’aide à la population

Emmanuel Macron, lors de l'ouverture de la 3e conférence internationale sur le Liban, depuis Brégançon, dans le Var. Le 4 août 2021. AFP - CHRISTOPHE SIMON

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Un an après l'explosion du port de Beyrouth et alors que le pays est plongé dans une grave crise politique et économique, Emmanuel Macron a ouvert la 3e conférence internationale d'aide d'urgence à la population libanaise. Cette visioconférence rassemblant l'ONU et 40 pays, qui a pour objectif de récolter plus de 350 millions de dollars. Le président de la République a annoncé pour la France une aide de 100 millions d'euros et l'envoi de 500 000 doses de vaccins aux Libanais.